"Болел с Ермаком, а прививался один": соцсети отреагировали на вакцинацию Зеленского

Больше всего пользователи смеются над тем, что для укола в плечо президент обнажил грудь

Больше всего пользователи смеются над тем, что для укола в плечо президент обнажил грудь

Фото из соцсетей

Фото прививки президента Зеленского от коронавируса вызвало в соцсеятх многочисленные шутки и появление фотожаб, в которых высмеивают подобную Путину склонность демонстрировать голый торс.

Шутки о вакцинации Зеленского собрал RegioNews.

Президент Зеленский получил дозу вакцины AstraZeneca Covishield, несмотря на то, что не так давно переболел коронавирусом.

Поэтому у граждан возник резонный вопрос: зачем? И каким образом он вакцинировался "вне очереди" - ведь не входит ни в одну из категорий населения, которым вакцинация показана в первую очередь. Самой смешной выглядит версия, что он "записался через "Дию".

Недоумевают пользователи соцсетей также, что болели президент с Ермаком вдвоем, а вакцинировался Зеленский почему-то сам.

Большой резонанс вызвала и обнаженная грудь президента. Кроме шуток про нудизм,эксгибиционизм, снятую рубашку из-за "боязни смирительной рубашки" и депиляцию, Зеленского сравнивают с президентом страны-агрессора Путиным – тот также любит фотографироваться голым до пояса.

Обыграли в соцсетях и постоянные противостояния двух украинских президентов – пятого и шестого. Да еще и напомнили о нашумевшей предвыборной сдаче анализов.

А тему о "не вакцинации, а татуировке" "добили" вероятным текстом вероятной "наколки"

Уколы-анализы-татуировки, видимо, натолкнули пользователей соцсетей на аналогии с "Криминальным чтивом", и не зря - получилось очень смешно.

Ну и – как же без пресс-секретаря президента и ее пресловутого "к сожалению".

"К сожалению... после вакцинации президент чувствует себя хорошо. Но рубашку надевать отказался", - констатируют в очередной фотожабе.

Как сообщалось, вчера Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса. Он стал вторым высокопоставленным чиновником в Украине, который вакцинировался от COVID-19.

Позже Зеленский объяснил, почему вакцинировался несмотря на ранее перенесенный COVID-19. Глава государства вакцинировался вместе с военными во время рабочей поездки в Луганской области.

Впоследствии в Офисе президента рассказали, как чувствует себя Зеленский после вакцинации. Следующим вакцинируется Ермак.