"Болел с Ермаком, а прививался один": соцсети отреагировали на вакцинацию Зеленского
Фото прививки президента Зеленского от коронавируса вызвало в соцсеятх многочисленные шутки и появление фотожаб, в которых высмеивают подобную Путину склонность демонстрировать голый торс.
Шутки о вакцинации Зеленского собрал RegioNews.
Президент Зеленский получил дозу вакцины AstraZeneca Covishield, несмотря на то, что не так давно переболел коронавирусом.
Поэтому у граждан возник резонный вопрос: зачем? И каким образом он вакцинировался "вне очереди" - ведь не входит ни в одну из категорий населения, которым вакцинация показана в первую очередь. Самой смешной выглядит версия, что он "записался через "Дию".
Недоумевают пользователи соцсетей также, что болели президент с Ермаком вдвоем, а вакцинировался Зеленский почему-то сам.
Большой резонанс вызвала и обнаженная грудь президента. Кроме шуток про нудизм,эксгибиционизм, снятую рубашку из-за "боязни смирительной рубашки" и депиляцию, Зеленского сравнивают с президентом страны-агрессора Путиным – тот также любит фотографироваться голым до пояса.
Обыграли в соцсетях и постоянные противостояния двух украинских президентов – пятого и шестого. Да еще и напомнили о нашумевшей предвыборной сдаче анализов.
А тему о "не вакцинации, а татуировке" "добили" вероятным текстом вероятной "наколки"
Уколы-анализы-татуировки, видимо, натолкнули пользователей соцсетей на аналогии с "Криминальным чтивом", и не зря - получилось очень смешно.
Ну и – как же без пресс-секретаря президента и ее пресловутого "к сожалению".
"К сожалению... после вакцинации президент чувствует себя хорошо. Но рубашку надевать отказался", - констатируют в очередной фотожабе.
Как сообщалось, вчера Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса. Он стал вторым высокопоставленным чиновником в Украине, который вакцинировался от COVID-19.
Позже Зеленский объяснил, почему вакцинировался несмотря на ранее перенесенный COVID-19. Глава государства вакцинировался вместе с военными во время рабочей поездки в Луганской области.
Впоследствии в Офисе президента рассказали, как чувствует себя Зеленский после вакцинации. Следующим вакцинируется Ермак.