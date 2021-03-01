На Буковине контрабандисты сбежали от пограничников несмотря на предупредительные выстрелы

Убегая, злоумышленники покинули груз на полмиллиона гривен

Убегая, злоумышленники покинули груз на полмиллиона гривен

Фото: Facebook

Пограничники Черновицкого отряда лишили группу контрабандистов почти 10 тысяч пачек сигарет. Предварительная сумма оценки выявленной контрабанды достигает полмиллиона гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Наряд отдела "Селятин" обнаружил группу лиц, которая в сторону Румынии несла пять самодельных рюкзаков. Контрабандисты покинули свои носилки и прибегли к бегству, когда увидели охранников границы. Предупредительные выстрелы пограничников их не остановили", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 9,8 тысячи пачек сигарет без марок акцизного сбора Украины, впоследствии они будут переданы сотрудникам таможни. Предварительная сумма оценки выявленной контрабанды достигает полмиллиона гривен.

Поиск лиц, причастных к контрабандной деятельности, продолжается.

Как сообщалось ранее, 2 февраля более две тонны контрабандных сигарет из ОАЭ задержали в "Борисполе”. Стоимость контрабанды – 1,4 млн грн.