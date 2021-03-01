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01 марта 2021, 10:26 195

На Буковине контрабандисты сбежали от пограничников несмотря на предупредительные выстрелы

01 марта 2021, 10:26 195
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Убегая, злоумышленники покинули груз на полмиллиона гривен
Убегая, злоумышленники покинули груз на полмиллиона гривен
Фото: Facebook
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Пограничники Черновицкого отряда лишили группу контрабандистов почти 10 тысяч пачек сигарет. Предварительная сумма оценки выявленной контрабанды достигает полмиллиона гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Наряд отдела "Селятин" обнаружил группу лиц, которая в сторону Румынии несла пять самодельных рюкзаков. Контрабандисты покинули свои носилки и прибегли к бегству, когда увидели охранников границы. Предупредительные выстрелы пограничников их не остановили", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 9,8 тысячи пачек сигарет без марок акцизного сбора Украины, впоследствии они будут переданы сотрудникам таможни. Предварительная сумма оценки выявленной контрабанды достигает полмиллиона гривен.

Поиск лиц, причастных к контрабандной деятельности, продолжается.

Как сообщалось ранее, 2 февраля более две тонны контрабандных сигарет из ОАЭ задержали в "Борисполе”. Стоимость контрабанды – 1,4 млн грн.

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