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01 марта 2021, 15:34 7

Чиновников МИД поймали на контрабанде: везли евро, доллары и 16 кг золота

01 марта 2021, 15:34 7
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Чиновники организовали канал контрабанды в ЕС
Фото: СБУ
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Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность действующих и бывших должностных лиц МИД Украины, которые использовали официальные документы ведомства для контрабанды валюты, золота и подакцизных табачных изделий.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Так, на таможенном посту "Ягодын" Волынской таможни контрразведчики СБУ совместно со следователями ГБР задержали грузовое транспортное средство с дипломатическими номерными знаками.

В микроавтобусе чиновники МИД Украины пытались перевезти в ЕС:

  • 140 тысячи долларов, 67,2 тысячи евро, 11,6 тысячи польских злотых,
  • почти 16 кг изделий из золота, ориентированной стоимостью 15 млн грн;
  • табачные изделия в количестве 8826 блоков на 1,5 млн грн по ценам черного рынка.

Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства. По их результатам будет решаться вопрос о сообщение подозрений фигурантам.

Как сообщалось ранее, 2 февраля более две тонны контрабандных сигарет из ОАЭ задержали в "Борисполе”. Стоимость контрабанды – 1,4 млн грн.

ГБР СБУ чиновники граница МИД контрабанда

 
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