Чиновников МИД поймали на контрабанде: везли евро, доллары и 16 кг золота
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность действующих и бывших должностных лиц МИД Украины, которые использовали официальные документы ведомства для контрабанды валюты, золота и подакцизных табачных изделий.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
Так, на таможенном посту "Ягодын" Волынской таможни контрразведчики СБУ совместно со следователями ГБР задержали грузовое транспортное средство с дипломатическими номерными знаками.
В микроавтобусе чиновники МИД Украины пытались перевезти в ЕС:
- 140 тысячи долларов, 67,2 тысячи евро, 11,6 тысячи польских злотых,
- почти 16 кг изделий из золота, ориентированной стоимостью 15 млн грн;
- табачные изделия в количестве 8826 блоков на 1,5 млн грн по ценам черного рынка.
Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства. По их результатам будет решаться вопрос о сообщение подозрений фигурантам.
Как сообщалось ранее, 2 февраля более две тонны контрабандных сигарет из ОАЭ задержали в "Борисполе”. Стоимость контрабанды – 1,4 млн грн.