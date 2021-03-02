Работники "Электротяжмаша" получили долги по зарплате – протеста не будет

Средства предприятие получило сегодня во второй половине дня

Средства предприятие получило сегодня во второй половине дня

Фото Суспильне

Почти 3 тысячи работников ГП "Электротяжмаш" (Харьков) получили деньги, которые им задолжали за два месяца.

Этот факт подтвердил председатель профкома ГП "Электротяжмаш" Дмитрий Никоненко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Во второй половине дня предприятие получило свыше 40 млн грн из разных источников, в том числе от партнеров за продукцию, которая была поставлена ранее.

Сейчас деньги в полном объеме - по декабрь 2020 и январь 2021 года перечислены на зарплатные карты сотрудников, а их на предприятии почти 3 тысячи, - отметил Никоненко.

По его словам, акция протеста, которую накануне труженики завода обещали за непогашение долгов, на среду 3 марта отменена.

Как сообщалось, вчера в Харькове работники завода перекрыли дорогу: требуют погашения долгов. В акции принимают участие почти 200 человек.