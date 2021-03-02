Працівники "Електроважмашу" отримали зарплатні борги – протесту не буде

Кошти підприємство отримало сьогодні у другій половині дня

Кошти підприємство отримало сьогодні у другій половині дня

Фото Суспільне

Майже 3 тисячі працівників ДП "Електроважмаш" (Харків) отримали гроші, заборговані за два місяці.

Цей факт підтвердив голова профкому ДП "Електроважмаш" Дмитро Никоненко, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

У другій половині дня підприємство отримало понад 40 млн грн з різних джерел, у тому числі, від партнерів за продукцію, яка була поставлена раніше.

Зараз гроші у повному обсязі - за грудень 2020 року та січень 2021 року - перераховано на зарплатні картки працівників, а їх на підприємстві майже 3 тисячі, - зазначив Никоненко.

За його словами, акцію протесту, яку напередодні трудівники заводу обіцяли через непогашення боргів, на середу 3 березня скасовано.

Як повідомлялося, учора у Харкові працівники заводу перекрили дорогу: вимагають погашення боргів. В акції беруть участь майже 200 осіб.