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02 березня 2021, 21:03

Працівники "Електроважмашу" отримали зарплатні борги – протесту не буде

02 березня 2021, 21:03
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Кошти підприємство отримало сьогодні у другій половині дня
Кошти підприємство отримало сьогодні у другій половині дня
Фото Суспільне
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Майже 3 тисячі працівників ДП "Електроважмаш" (Харків) отримали гроші, заборговані за два місяці. 

Цей факт підтвердив голова профкому ДП "Електроважмаш" Дмитро Никоненко, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

У другій половині дня підприємство отримало понад 40 млн грн з різних джерел, у тому числі, від партнерів за продукцію, яка була поставлена раніше.

Зараз гроші у повному обсязі - за грудень 2020 року та січень 2021 року - перераховано на зарплатні картки працівників, а їх на підприємстві майже 3 тисячі, - зазначив Никоненко.

За його словами, акцію протесту, яку напередодні трудівники заводу обіцяли через непогашення боргів, на середу 3 березня скасовано.

Як повідомлялося, учора у Харкові працівники заводу перекрили дорогу: вимагають погашення боргів. В акції беруть участь майже 200 осіб.

протест акція Харьків Завод борги зарплати

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