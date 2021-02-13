Миссия МВФ завершила работу в Украине: о пересмотре программы stand by не договорились

Там заявили, что дискуссии будут продолжаться

Там заявили, что дискуссии будут продолжаться

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в Украине. Стороны не договорились о пересмотре программы stand by.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, пишет RegioNews.

По его словам, в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля эксперты МВФ обсудили с украинскими властями прогресс во внедрении реформ, которые являются частью программы.

В Частности, обсуждали усиление управления Национальным банком, улучшение законодательной и регулятивной основы банковского надзора и финансового оздоровления, а также меры, направленные на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе.

Кроме того, обсуждались законодательные инициативы по антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства и меры в секторе энергетики.

"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс на пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться", - подчеркнул Люнгман.

Напомним, что 21 декабря в Украине начала работу миссия МВФ.