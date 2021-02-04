В Энергодаре ТЭС возобновила работу после аварийного отключения

Электро и водоснабжение города восстановлено

Электро и водоснабжение города восстановлено

Фото: из открытых источников

Работа Запорожской тепловой электростанции полностью восстановлена после аварии на подстанции "Луч".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

В 03.47 Запорожская ТЭС возобновила свою работу в энергосистеме Украины, после отключения из-за замыкания на подстанции "Луч" Запорожьеоблэнерго", - говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что после устранения причин аварии на подстанции, энергетикам Запорожской ТЭС удалось оперативно устранить последствия аварийного отключения ТЭС и включить в сеть энергоблок №4 и №1. Энергетики готовятся к запуску еще энергоблока №3 в ближайшее время.

Напомним, 3 февраля в Энергодаре произошла масштабная авария на ТЭС, город остался без воды и света.