В Украине уровень бедности уже превышает 50% - демографы

Показатели бедности в Украине особенно выросли в 2020 году из-за пандемии коронавируса

Показатели бедности в Украине особенно выросли в 2020 году из-за пандемии коронавируса

Фото: flickr

По данным первого полугодия 2020 года, уровень бедности в Украине составляет 51% и продолжает расти.

Об этом сообщила в интервью LIGA.net директор Института демографии им. М.В. Птухи Национальной академии наук Элла Либанова, передает RegioNews.

По ее словам, показатель уровня бедности, который вычисляют в институте, привязан к прожиточному минимуму - 3845 грн в месяц на человека ("официальный" прожиточный минимум, установленный государством, - 2027 грн).

Речь идет о том же наборе товаров и услуг, который используется при исчислении "официально установленного" прожиточного минимума, но Минсоц (именно министерство выполняет расчеты ПМ) учитывает цены ежемесячно", - заявила Либанова.

Она добавила, что показатели бедности в год пандемии выросли, ведь многие люди потеряли работу и, соответственно, доходы.

Напомним, в Офисе президента прогнозируют рост украинской экономики, позитивные ожидания связаны с оживлением на мировых рынках.