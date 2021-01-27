13:39  27 января
Директора коммунального предприятия Харькова подозревают в присвоении миллиона гривен
10:29  27 января
На Одессу обрушился сильный снегопад: город парализован (ФОТО)
18:07  27 января
Боевики шесть раз обстреливали украинских военных на Донбассе - штаб
UA | RU
UA | RU
27 января 2021, 16:28 16

В Украине уровень бедности уже превышает 50% - демографы

27 января 2021, 16:28 16
Читайте також українською мовою
Показатели бедности в Украине особенно выросли в 2020 году из-за пандемии коронавируса
Показатели бедности в Украине особенно выросли в 2020 году из-за пандемии коронавируса
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

По данным первого полугодия 2020 года, уровень бедности в Украине составляет 51% и продолжает расти.

Об этом сообщила в интервью LIGA.net директор Института демографии им. М.В. Птухи Национальной академии наук Элла Либанова, передает RegioNews.

По ее словам, показатель уровня бедности, который вычисляют в институте, привязан к прожиточному минимуму - 3845 грн в месяц на человека ("официальный" прожиточный минимум, установленный государством, - 2027 грн).

Речь идет о том же наборе товаров и услуг, который используется при исчислении "официально установленного" прожиточного минимума, но Минсоц (именно министерство выполняет расчеты ПМ) учитывает цены ежемесячно", - заявила Либанова.

Она добавила, что показатели бедности в год пандемии выросли, ведь многие люди потеряли работу и, соответственно, доходы.

Напомним, в Офисе президента прогнозируют рост украинской экономики, позитивные ожидания связаны с оживлением на мировых рынках.

Украина кризис экономика бедность коронавирус
Зеленский отозвал закон о разгоне Конституционного Суда
27 января 2021, 15:59
В Украине хотят по-новому избирать руководителей вузов
27 января 2021, 14:55
В Минздраве уверяют, что доступ к вакцине от COVID-19 будет у каждого украинца
27 января 2021, 13:55
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Александр Костенко
Все блоги »