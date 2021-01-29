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29 января 2021, 17:19 121

В Украине из-за непогоды до сих пор без электричества более 350 населенных пунктов: что говорят у президента

29 января 2021, 17:19 121
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В Офисе президента говорят, что электроснабжение должны восстановить до конца дня
В Офисе президента говорят, что электроснабжение должны восстановить до конца дня
Фото: Нацполиция
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В Украине остаются обесточенными более 350 населенных пунктов из-за непогоды последних двух суток. Электроснабжение должны восстановить до конца дня.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает Офис президента Украины по итогам совещания Владимира Зеленского по борьбе с последствиями непогоды.

Всего за более чем двое суток из-за повреждения линий электропередач были обесточены 900 населенных пунктов.

Также президенту доложили о продолжении расчистки от снега дорог в Одесской и Николаевской областях, где прирост снежного покрова составил 20-60 сантиметров.

Дорожники уже очистили две полосы в сторону Одессы по трассе М-05 Киев - Одесса на участке Знамянка - Ревова, где возникла пробка крупногабаритного транспорта. В Николаевской области чистят дорогу М-13 Кропивницкий - Платонове.

Напомним, утром 29 января сообщалось, что в Украине обесточены 358 населенных пунктов в семи областях.

погода Украина Офис президента президент Николаев

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