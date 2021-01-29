В Одессе не работает общественный транспорт, на дорогах пробки

На автодороге Киев-Одесса заблокированы 300 грузовых автомобилей

На автодороге Киев-Одесса заблокированы 300 грузовых автомобилей

Фото: из открытых источников

В Одессе и области коммунальщики третьи сутки продолжают расчистку снежных заносов, в работе общественного транспорта сбой.

Как передает RegioNews, об этом сообщает в ГСЧС Украины.

Спасатели предупреждают о пробках, возникших на дорогах в Одесской области.

"На автодороге М-05 Киев - Одесса наиболее проблемным участком остается отрезок Знаменка - Ревова (наблюдаются переметы протяженностью около 30 км, в которых заблокировано до 300 крупногабаритных транспортных средств, движение в направлении Киева закрыто). Обеспечен проезд по двум полосам в направлении Одессы для легковых транспортных средств, по которым движение осуществляется в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Одесской области запрещено движение большегрузных транспортных средств по автодорогам государственного значения М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган и по всем автодорогам местного значения. В Николаевской области ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов по автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

Также из-за непогоды в Одессе остановлено движение трамваев по маршрутам №№20 и 21. На линии курсируют автобусы.

Ранее сообщалось, что в Одессе сильный снегопад парализовал движение электротранспорта. С 27 на 28 января в городе упало почти 500 деревьев и стволовых веток, это вызвало многочисленные обрывы линий электропередач и контактной сети общественного электротранспорта.