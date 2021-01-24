В Офисе президента прогнозируют рост украинской экономики

Позитивные ожидания связаны с оживлением на мировых рынках

Позитивные ожидания связаны с оживлением на мировых рынках

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Советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко прогнозирует, что в 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться благодаря положительным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике НБУ.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины, пишет RegioNews.

Если говорить вообще, то в 2021 году мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики", – отметил Устенко.

Советник президента отметил, что Украина в значительной степени зависит от ситуации на внешних рынках, и любые изменения сразу сказываются на всех так называемых малых открытых экономиках, к которым относится и украинская.

По его словам, в течение последних месяцев на внешних рынках росли цены на сырьевые группы, которые экспортирует Украина, в частности металлы и продукцию сельского хозяйства, и есть ожидания, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем.

Во-вторых, как отметил Олег Устенко, улучшилась ситуация и на мировых финансовых рынках.

Растут все фондовые рынки, а это означает, что и кредиторы, и инвесторы начали проявлять активность. Вообще международные рынки выросли более чем на 15% за это время. Это означает, что инвесторы, которые ранее искали "тихие гавани", сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Это означает, что Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальное мероприятие инвестиций", – отметил он.

В то же время наше государство должно серьезно подойти к выполнению своего "домашнего задания", в частности в части создания качественного инвестклимата, защиты права собственности, улучшение судебной системы и тому подобное.

Третий важный стимул для экономического развития – это Национальный банк, который, как я предвижу, будет продолжать относительно м'какую монетарную политику. На прошлой неделе монетарная совет НБУ оставила учетную ставку без изменений. Она остается на исторически низком уровне за все времена независимости – 6%. Это означает, что экономика кредитуется под 10-12% с возможным трендом на уменьшение кредитной ставки. Это будет дополнительным стимулом для экономического роста в этом году", – рассказал Олег Устенко.

В Офисе президента прогнозируют, что восстановительная траектория будет в 2021 году на уровне 4-4,5% роста. Возможно, рост будет даже больше, если удастся активно привлекать в экономику инвестиционный ресурс.

Напомним, на следующей неделе в Верховной Раде рассмотрят создание нового органа - Бюро экономической безопасности, который будет заниматься расследованием экономических преступлений.