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12 января 2021, 18:46 90

Депутаты Каменец-Подольского горсовета приняли "тарифное" обращение

12 января 2021, 18:46 90
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Изучают возможность возвращения в коммунальную собственность газораспределительных сетей, которые пролегают по территории города
Изучают возможность возвращения в коммунальную собственность газораспределительных сетей, которые пролегают по территории города
Фото пресс-службы Каменец-Подольского горсовета
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Сегодня на Хмельнитчине, во время заседания третьей сессии Каменец-Подольского горсовета, принято обращение к центральной власти о необходимости снижения тарифов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Каменец-Подольского городского совета.

Обращение принято в целом с учетом дополнений, которые будут внесены от всех политических фракций.

Сегодня в Каменце-Подольском на Хмельнитчине состоялись два митинга против повышения тарифов: у входа в городской совет и на площади Возрождения. Каменчане также выступили и перед депутатами в сессионном зале.

Депутаты были единодушны в поддержке горожан, текст обращения приняли в целом и договорились его доработать и дополнить совместно с представителями всех политических фракций.

Согласен, что это должно быть консолидированное решение всех депутатов. По этому вообще не должно быть дискуссий и споров, - отметил городской голова Михаил Поситко.

Также проголосовали за поручение изучить вопрос возможного возвращения в коммунальную собственность газораспределительных сетей, которые находятся на территории города.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Черновицкий горсовет обратился к Зеленскому с просьбой отменить локдаун.

тарифы горсовет депутаты Каменец-Подольский обращение
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