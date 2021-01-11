В Тернополе предприниматели митингуют против введения локдауна

Люди надеются отстоять право на работу и возможность вести нормально бизнес

Люди надеются отстоять право на работу и возможность вести нормально бизнес

Фото: из открытых источников

Сегодня, 11 января, под стенами Тернопольской областной государственной администрации местные представители малого и среднего бизнеса протестуют против ужесточения карантинных ограничений в период с 8 по 24 января.

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