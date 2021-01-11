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В Тернополе предприниматели митингуют против введения локдауна
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11 января 2021, 12:16 176

В Тернополе предприниматели митингуют против введения локдауна

11 января 2021, 12:16 176
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 11 января, под стенами Тернопольской областной государственной администрации местные представители малого и среднего бизнеса протестуют против ужесточения карантинных ограничений в период с 8 по 24 января.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию ФМ.

Митингующие просят разрешить им работать и обещают следовать всем предписанным санитарным нормам.

Дети должны учиться, а родители – работать. Руководство страны должно заниматься проблемами народа, а не кататься на лыжах”, – рассказал участник протеста.

Отмечается, что предприниматели возмущены тем, что в городе продолжают работать отдельные рестораны, владельцы которых имеют "особые" привилегии.

Напомним, мэр Тернополя заявил, что город пойдет на локдаун при росте количества больных. Надал обвинил власть в попытках "закрыть город”.

Тернополь ОГА митинг протесты предприниматели локдаун
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