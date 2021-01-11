В Тернополе предприниматели митингуют против введения локдауна
Сегодня, 11 января, под стенами Тернопольской областной государственной администрации местные представители малого и среднего бизнеса протестуют против ужесточения карантинных ограничений в период с 8 по 24 января.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию ФМ.
Митингующие просят разрешить им работать и обещают следовать всем предписанным санитарным нормам.
Дети должны учиться, а родители – работать. Руководство страны должно заниматься проблемами народа, а не кататься на лыжах”, – рассказал участник протеста.
Отмечается, что предприниматели возмущены тем, что в городе продолжают работать отдельные рестораны, владельцы которых имеют "особые" привилегии.
Напомним, мэр Тернополя заявил, что город пойдет на локдаун при росте количества больных. Надал обвинил власть в попытках "закрыть город”.