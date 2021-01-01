В Украине сегодня стартовала ежегодная кампания декларирования

Кампания продлится до 31 марта 2021 года

Кампания продлится до 31 марта 2021 года

Фото из открытых источников

С 1 января в Украине начинается ежегодная кампания подачи деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Кампания продлится до 31 марта 2021 года.

В сообщении сказано, что НАПК работает над дальнейшим упрощением декларирования в 2021 году и готовит новые справочные материалы, которые пригодятся во время заполнения деклараций.

Напомним, 30 декабря в Украине вернули ответственность за ложь в декларациях, закон вступил в силу.