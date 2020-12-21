На Хмельнитчине экс-директора предприятия подозревают в уклонении от уплаты в бюджет свыше 3,7 млн грн налогов

Злоумышленник продавал помещения и не начислял налоговые обязательства

Злоумышленник продавал помещения и не начислял налоговые обязательства

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой областной прокуратуры.

Как сообщил начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы областной прокуратуры Олег Львовський, во время досудебного расследования установлено, что в течение 2013-2017 годов основатель и руководитель одного из предприятий области во время продажи имущественных прав на нежилое помещение не начислил налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость и не уплатил в государственный бюджет 3,7 млн грн.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в значительных размерах.

Напомним, ранее сообщалось, что фискалы разоблачили миллиардную схему уклонения от налогов при импорте авто.