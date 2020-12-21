16:30  21 декабря
Глава Сумской облгосадминистрации заболел коронавирусом
17:07  21 декабря
В Украине сегодня начинает работу миссия МВФ - Зеленский
17:54  21 декабря
Оккупанты на Донбассе ранили двух наших воинов: ВСУ открыли огонь в ответ
UA | RU
UA | RU
21 декабря 2020, 18:11 244

На Хмельнитчине экс-директора предприятия подозревают в уклонении от уплаты в бюджет свыше 3,7 млн грн налогов

21 декабря 2020, 18:11 244
Читайте також українською мовою
Злоумышленник продавал помещения и не начислял налоговые обязательства
Злоумышленник продавал помещения и не начислял налоговые обязательства
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Хмельницкой области разоблачили уклонение от уплаты налогов субъектом хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой областной прокуратуры.

Как сообщил начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы областной прокуратуры Олег Львовський, во время досудебного расследования установлено, что в течение 2013-2017 годов основатель и руководитель одного из предприятий области во время продажи имущественных прав на нежилое помещение не начислил налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость и не уплатил в государственный бюджет 3,7 млн грн.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в значительных размерах.

Напомним, ранее сообщалось, что фискалы разоблачили миллиардную схему уклонения от налогов при импорте авто.

прокуратура Хмельницкая область налоги налоговая служба предприниматели
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
СБУ разоблачила схему фиктивного трудоустройства в госпредприятие почти на 2 миллиона
21 декабря 2020, 12:42
Помощь от государства: стало известно, сколько заявок подали украинцы за неделю
21 декабря 2020, 11:16
Выплату компенсаций ФЛП перенесли из-за карантина
20 декабря 2020, 13:09
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
"Кровавый битум" Медведчука в "Большом строительстве": почему Голик и Тимошенко не заметили скандала
Бардак в облсовете: Запорожье может пойти на досрочные выборы из-за политического кризиса
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Виктор Глеба
Все блоги »