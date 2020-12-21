На Хмельнитчине экс-директора предприятия подозревают в уклонении от уплаты в бюджет свыше 3,7 млн грн налогов
Правоохранители Хмельницкой области разоблачили уклонение от уплаты налогов субъектом хозяйственной деятельности.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой областной прокуратуры.
Как сообщил начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы областной прокуратуры Олег Львовський, во время досудебного расследования установлено, что в течение 2013-2017 годов основатель и руководитель одного из предприятий области во время продажи имущественных прав на нежилое помещение не начислил налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость и не уплатил в государственный бюджет 3,7 млн грн.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в значительных размерах.
Напомним, ранее сообщалось, что фискалы разоблачили миллиардную схему уклонения от налогов при импорте авто.