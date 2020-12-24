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24 декабря 2020, 12:03 40

Депутаты Хмельниччины просят правительство разрешить самостоятельно определять карантинные ограничения

24 декабря 2020, 12:03 40
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Фото из открытых источников
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На пленарном заседании второй внеочередной сессии Хмельницкого облсовета приняли решение обратиться к Кабинету Министров относительно принятия неотложных мер для восстановления экономики страны от последствий карантинных ограничений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ХМ-инсайд.

Сегодня, 24 декабря, на пленарном заседании второй внеочередной сессии Хмельницкого областного совета принято решение обратиться к Кабинету Министров относительно принятия неотложных мер для восстановления экономики страны от последствий карантинных ограничений.

В обращении депутаты требуют предоставить органам местного самоуправления полномочия самостоятельно определять уровень карантинных ограничений в зависимости от уровня распространения заболеваемости COVID-19 в каждом населенном пункте.

Кроме того, выступают за постепенное восстановление деятельности бизнеса путем внедрения гибких региональных ограничительных мер согласно ситуации с пандемией в каждой общине. Также предлагают введение различных форм ограничений для отдельных граждан, а не всего населения.

Решение сессии поддержало 50 депутатов из 56 присутствующих.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве дали рекомендации, как праздновать Новый год и Рождество во время пандемии, а также в Украине ресторанам и кафе разрешили работать всю новогоднюю ночь.

карантин Ограничение пандемия Кабмин Хмельницкая область облсовет сессия
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