Днепропетровский облсовет принял бюджет на следующий год
"За" проголосовали 103 депутата, 10 - воздержались
"За" проголосовали 103 депутата, 10 - воздержались
На сессии Днепропетровского облсовета депутаты утвердили бюджет на 2021 год. "За" проголосовали 103 депутата, 10 - воздержались.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
Доходы в областном бюджете на следующий год составят - 9,267 млрд гривен, расходы - 9,266 млрд грн.
В перечень защищенных статей расходов вошли следующие:
- зарплата бюджетникам;
- покупка медикаментом и перевязочных материалов для больниц; обеспечение продуктами питания;
- оплата коммунальных услуг и энергоносителей;
- социальное обеспечение;
- текущие трансферты местным бюджетам (денежные переводы);
- подготовка кадров в вузах и техникумах;
- научная и научно-техническая деятельность;
- оплата услуг по охране государственных (коммунальных) учреждений культуры;
- обеспечение людей с инвалидностью техническими и медицинскими средствами реабилитации;
- оплата энергосервиса.
Напомним, 16 декабря горсовет Днепра избрал секретаря и исполком и утвердил бюджет.
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