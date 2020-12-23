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23 декабря 2020, 18:56 5

Днепропетровский облсовет принял бюджет на следующий год

23 декабря 2020, 18:56 5
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"За" проголосовали 103 депутата, 10 - воздержались
"За" проголосовали 103 депутата, 10 - воздержались
Фото: opentv.media
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На сессии Днепропетровского облсовета депутаты утвердили бюджет на 2021 год. "За" проголосовали 103 депутата, 10 - воздержались.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Доходы в областном бюджете на следующий год составят - 9,267 млрд гривен, расходы - 9,266 млрд грн.

В перечень защищенных статей расходов вошли следующие:

  • зарплата бюджетникам;
  • покупка медикаментом и перевязочных материалов для больниц; обеспечение продуктами питания;
  • оплата коммунальных услуг и энергоносителей;
  • социальное обеспечение;
  • текущие трансферты местным бюджетам (денежные переводы);
  • подготовка кадров в вузах и техникумах;
  • научная и научно-техническая деятельность;
  • оплата услуг по охране государственных (коммунальных) учреждений культуры;
  • обеспечение людей с инвалидностью техническими и медицинскими средствами реабилитации;
  • оплата энергосервиса.

Напомним, 16 декабря горсовет Днепра избрал секретаря и исполком и утвердил бюджет.

Украина Днепровский горсовет облсовет Днепр депутаты
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