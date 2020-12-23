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23 декабря 2020, 14:48 10

Люди разочарованы: более 70% украинцев считает, что страна движется в неправильном направлении

23 декабря 2020, 14:48 10
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Среди своих главных эмоцию почти половина украинцев назвала разочарование
Среди своих главных эмоцию почти половина украинцев назвала разочарование
Фото из открытых источников
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В Украине большая часть граждан не довольны тем, как идут дела в стране. Многие считают, что за последние полгода ухудшилось экономическое положение, а среди своих главных эмоцию почти половина украинцев назвала разочарование.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Социологи 16-20 декабря опросили 2000 респондентов от 18 лет и старше, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных Киеву частей Донбасса.

Выяснилось, что большинство украинцев (71%) считают, что в целом дела в Украине идут в неправильном направлении. И только 18% населения довольны тем, как развивается страна.

При этом 70% украинцев считают, что экономическое положение в стране за последние полгода стало хуже, 17% придерживаются мнения, что оно осталось прежним, а улучшение заметили только 7% граждан. Что касается финансового положения в семье, то 56% граждан почувствовали ухудшения, 37% считают, что ничего не поменялось и только e 7% семей улучшилось материальное положение.

В будущее жители Украины смотрят без особого оптимизма: 47% ожидают ухудшения экономического положения в стране в ближайшие полгода, 32% думают, что изменений не будет. Оптимистично настроены только 16%, которые ждут улучшения экономической ситуации.

Среди населения преобладает две эмоции: разочарование (у 42% респондентов) и надежда (32%). Печаль испытывают 19% опрошенных,14% чувствует страх, а 12% - равнодушие. Только 10% назвало своей эмоцией радость. Растерянность, удивления и злость испытывают по 9% украинцев. Заинтересованность ощущает только 8%.

Ранее сообщалось, кого украинцы хотят видеть во главе государства.

Украина украинцы рейтинг опрос экономика
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