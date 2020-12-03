В СБУ назвали причину обысков в "Укроборонпроме"

СБУ установила, что представители украинского спецэкспортера нанесли Украине около 100 млн долларов убытков

СБУ установила, что представители украинского спецэкспортера нанесли Украине около 100 млн долларов убытков

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины назвала причину обысков в помещениях "Укрспецэкспорта", "Укроборонпрома" и в одной из иностранных структур. Спецслужба проводит расследование по делу о государственной измене.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители пришли, чтобы задокументировать факты возможной причастности должностных лиц к деятельности в интересах одной из стран Южной Азии в ущерб обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

СБУ установила, что представители украинского спецэкспортера нанесли Украине около 100 млн долларов убытков.

"Противоправная деятельность представителей отечественного спецэкспортера связана с искусственным привлечением посреднической иностранной структуры, что привело к возможной потере Украиной рынков вооружения в отдельных странах азиатского региона, торможению действующих контрактов "Укрспецэкспорта", а также созданию препятствий для заключения новых внешнеэкономических контрактов", - рассказали в СБУ.

В какой именно иностранной структуре проводились обыски, в украинской спецслужбе не уточняют.

Напомним, сегодня, 3 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях концерна "Укроборонпром" и компании концерна "Укрспецэкспорт".