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03 декабря 2020, 18:46 1

В СБУ назвали причину обысков в "Укроборонпроме"

03 декабря 2020, 18:46 1
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СБУ установила, что представители украинского спецэкспортера нанесли Украине около 100 млн долларов убытков
СБУ установила, что представители украинского спецэкспортера нанесли Украине около 100 млн долларов убытков
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины назвала причину обысков в помещениях "Укрспецэкспорта", "Укроборонпрома" и в одной из иностранных структур. Спецслужба проводит расследование по делу о государственной измене.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители пришли, чтобы задокументировать факты возможной причастности должностных лиц к деятельности в интересах одной из стран Южной Азии в ущерб обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

СБУ установила, что представители украинского спецэкспортера нанесли Украине около 100 млн долларов убытков.

"Противоправная деятельность представителей отечественного спецэкспортера связана с искусственным привлечением посреднической иностранной структуры, что привело к возможной потере Украиной рынков вооружения в отдельных странах азиатского региона, торможению действующих контрактов "Укрспецэкспорта", а также созданию препятствий для заключения новых внешнеэкономических контрактов", - рассказали в СБУ.

В какой именно иностранной структуре проводились обыски, в украинской спецслужбе не уточняют.

Напомним, сегодня, 3 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях концерна "Укроборонпром" и компании концерна "Укрспецэкспорт".

Украина СБУ расследование следствие Укроборонпром
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