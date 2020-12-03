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03 декабря 2020, 13:26 13

"Укроборонпром" прекратит существование уже в следующем году - Гусев

03 декабря 2020, 13:26 13
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Фото: из открытых источников
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Государственный концерн "Укроборонпром" прекратит существование в 2021 году, вместо концерна будет создан холдинг "Оборонительные системы Украины".

Об этом во время брифинга заявил новый директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев, передает RegioNews.

Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или иных рисков", – заявил он.

В новый холдинг войдут компании, которые будут заниматься авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами, радарными и морскими системами. Также планируют создать холдинг, который будет заниматься авиастроением, аэрокосмическими компонентами и космическими системами.

Гусева подчеркнул, что это пока предварительная концепция, которая еще требует обсуждения и утверждения.

Ранее сообщалось, что 3 декабря Юрий Гусев был назначен гендиректором "Укроборонпрома".

Напомним, 1 декабря СМИ заявляли, что председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев может возглавить "Укроборонпром”.

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