Кабмин отдаст на приватизацию 17 предприятий "Укроборонпрома"

Речь идет об объектах, которые не ведут экономической деятельности

Речь идет об объектах, которые не ведут экономической деятельности

Фото из открытых источников

Кабмин анонсировал передачу в управление Фонда госимущества 17 предприятий "Укроборонпрома", которые не ведут экономической деятельности.

Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 9 декабря, пишет RegioNews.

"Предлагается принять проект распоряжения, которым предусматривается передача 17 объектов собственности "Укроборонпрома" к сфере управления Фонда государственного имущества с целью их дальнейшей прозрачной приватизации", - заявил премьер'ер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, ФГИУ на примере объектов "Укрспирта" уже продемонстрировал, что успешная, прозрачная и справедливая приватизация возможна.

"А для нашего оборонного ведомства – это возможность сосредоточиться на развитии профильных предприятий, которые действительно имеют для украинской армии и экономики важное значение и работают для государства", - подчеркнул премьер.

Напомним, на днях новый директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заявил, что Государственный концерн "Укроборонпром" прекратит существование в 2021 году, вместо концерна будет создан холдинг "Оборонительные системы Украины".