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09 декабря 2020, 18:38 2

Кабмин отдаст на приватизацию 17 предприятий "Укроборонпрома"

09 декабря 2020, 18:38 2
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Речь идет об объектах, которые не ведут экономической деятельности
Речь идет об объектах, которые не ведут экономической деятельности
Фото из открытых источников
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Кабмин анонсировал передачу в управление Фонда госимущества 17 предприятий "Укроборонпрома", которые не ведут экономической деятельности.

Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 9 декабря, пишет RegioNews.

"Предлагается принять проект распоряжения, которым предусматривается передача 17 объектов собственности "Укроборонпрома" к сфере управления Фонда государственного имущества с целью их дальнейшей прозрачной приватизации", - заявил премьер'ер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, ФГИУ на примере объектов "Укрспирта" уже продемонстрировал, что успешная, прозрачная и справедливая приватизация возможна.

"А для нашего оборонного ведомства – это возможность сосредоточиться на развитии профильных предприятий, которые действительно имеют для украинской армии и экономики важное значение и работают для государства", - подчеркнул премьер.

Напомним, на днях новый директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заявил, что Государственный концерн "Укроборонпром" прекратит существование в 2021 году, вместо концерна будет создан холдинг "Оборонительные системы Украины".

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