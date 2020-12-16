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16 декабря 2020, 14:46 1126

На Луганщине на взяточничестве поймали начальника Регионального офиса водных ресурсов

16 декабря 2020, 14:46 1126
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Чиновника задержали "на горячем"
Фото: СБУ
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В Луганской области правоохранители разоблачили и.о. начальника Регионального офиса водных ресурсов на систематическом получении взяток с коммерсантов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Областное руководство наладило систематическое получение взяток за содействие в согласовании паспортов водных объектов. И.о. начальника Регионального офиса водных ресурсов Луганщины систематически требовал деньги за выдачу "водных паспортов", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали получения чиновником первой части взятки и задержали чиновника во время получения остальной неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски.

Напомним, ранее СБУ разоблачила наркодилеров, которые работали в 15 областях Украины.

взятка СБУ чиновники коррупция правоохранители
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