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09 декабря 2020, 14:19 264

Украина получила от Еврокомиссии 600 млн евро помощи

09 декабря 2020, 14:19 264
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Это первый транш кредита на общую сумму 1,2 млрд евро
Фото: из открытых источников
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Украина получила от Еврокомиссии кредит на 600 миллионов евро макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, передает RegioNews.

Выплату наше государство получило согласно меморандуму о взаимопонимании, который был подписан этим летом и ратифицирован в середине сентября, а также в связи с решением Украины продолжать сотрудничество по программе МВФ.

Отмечается, что эта помощь носит экстренный характер, и первый транш не привязан к выполнению политических условий.

Выделение второго транша будет зависеть от выполнения восьми условий, прописанных в Меморандуме о взаимопонимании. Это мероприятия в сфере управления общественными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения бизнес-климата и управления государственными предприятиями", - говорится в сообщении.

По словам исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, этот первый транш экстренной макрофинансовой помощи подтверждает солидарность ЕС с Украиной и продолжает длительное тесное сотрудничество.

Напомним, ранее в Министерстве финансов Украины заявили, что украинская сторона успешно завершила переговоры с Международным валютным фондом касательно параметров проекта госбюджета на следующий год.

Евросоюз Транш кредит Украина деньги реформа помощь
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