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07 декабря 2020, 11:46 28

Уже скоро шахтерам погасят задолженность по зарплате - Кабмин

07 декабря 2020, 11:46 28
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Это стало возможным после того, как Рада внесла изменения в Госбюджет-2020 года
Это стало возможным после того, как Рада внесла изменения в Госбюджет-2020 года
Фото: из открытых источников
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Задолженность по заработной плате перед работниками государственных угольных шахт будет погашена в ближайшее время. На выплату зарплат направят 1,4 млрд гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины.

Это стало возможным благодаря изменениям в государственный бюджет на 2020 год, которые были приняты Верховной Радой Украины 17 ноября и которые вступили в силу 28 ноября. Уже на очередном заседании правительство утвердило порядок направления в государственный бюджет поступлений от ПАО "Укрнафта", за счет которых будет профинансировано погашение задолженности перед шахтерами", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за 11 месяцев 2020 года на выплату зарплаты и погашение задолженности по заработной плате государственными угледобывающими предприятиями было направлено 5,3 млрд грн, в том числе из госбюджета 3,6 млрд грн.

Напомним, Рада усилила защиту безработных, работников и работодателей на время карантина. Нардепы приняли во втором чтении соответствующий законопроект №3486.

Кабмин шахтеры зарплаты уголь бюджет
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