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08 декабря 2020, 11:19 1750

В Донецкой области шахтеры вышли на акцию протеста

08 декабря 2020, 11:19 1750
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Горняки отказались спускаться в шахту в первую смену
Горняки отказались спускаться в шахту в первую смену
Фото: из открытых источников
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В Мирнограде Донецкой области горняки шахты "Капитальная" предприятия "Мирноградуголь" вышли на акцию протеста из-за долгов по зарплате.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Горняки наибольшей из государственных шахт - Капитальной ГП Мирноградуголь - отказались спускаться в шахту в первую смену. Началась акция протеста. Горняки движутся в центр города. Начнут акцию, будут перекрывать дорогу", - сообщил Волынец.

Также шахтеры "Мирноградугля" приняли резолюцию, в которой изложили свои требования к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю. В частности, горняки требуют "немедленно погасить всю имеющуюся задолженность по заработной плате".

Отмечается, что по состоянию на начало декабря задолженность по зарплате перед работниками госпредрприятия "Мирноградуголь" составляет 107 миллионов гривен.

Напомним, 3 сентября почти 400 горняков Днепропетровщины объявили подземный протест. Он продолжался 43 дня.

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