Зеленский обрадовался, что Верховная рада, которая на прошлой неделе "потеряла голову", уже с головой

Президент имел в виду выздоровление спикера Разумкова, который на этой неделе приступил к работе

Президент имел в виду выздоровление спикера Разумкова, который на этой неделе приступил к работе

Фото: скриншот из видеообращения президента

Глава госудерства Владимир Зеленский приветствует принятие Верховной Радой законодательных инициатив, представленных им с целью поддержки людей и бизнеса в период действия карантинных мероприятий для предотвращения распространения в Украине COVID-19.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении, передает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Президента.

Спасибо Верховной Раде и каждому депутату, который нажал кнопку "за" и поддержал эти действительно важные законы. Они позволят оказать поддержку нашим гражданам и бизнесу в сложные времена пандемии, – отметил Глава государства.

В частности, парламент принял за основу и в целом законопроект № 4429, которым предусматривается предоставление одноразовой материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам, которые потеряли часть заработной платы вследствие введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода вследствие карантина.

Также Верховная Рада проголосовала в целом за президентский законопроект № 4430, который предусматривает ряд налоговых стимулов для граждан, малого и среднего бизнеса на период возможного карантина - в частности, списание налогового долга налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика за всеми налогами и сборами не превышает 3060 грн.

За эти и другие принятые законопроекты Зеленский поблагодарил депутатов на нескольких языках.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вероятность введения локдауна в Украине в январе существует. Однако для украинцев государственная граница останется открытой.

Зеленский пообещал, что о введении локдауна будет известно не за неделю, как предусмотрено законом, а ранее.

Напомним, как сообщалось ранее, у Зеленского заявили, что решение Рады о лжи в декларациях будет пересмотрено.