СБУ пришла с обысками в "Укроборонпром" - что известно

Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов

Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов

Фото: СБУ

Сегодня, 3 декабря сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в помещениях концерна "Укроборонпром" и компании концерна "Укрспецэкспорт".

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома", передает RegioNews.

Известно, что обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева и связанные с выполнением внешнеэкономических контрактов.

Сотрудниками СБУ проводятся обыски в помещениях концерна и компании-спецэкспортера "Укрспецэкспорт", которая является участником концерна. Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" рассказали, что обеспечивают максимальное содействие правоохранителям и предоставляют следователям всю информацию и документы.

Также пресс-служба сообщила, что концерн и компания-спецэкспортер работают в штатном режиме.

Напомним, экс-глава Херсонской ОГА Юрий Гусев назначен гендиректором Укроборонпрома, соответствующий указ подписал президент.

Он заявил, что "Укроборонпром" прекратит существование уже в следующем году.