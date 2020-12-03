СБУ пришла с обысками в "Укроборонпром" - что известно
Сегодня, 3 декабря сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в помещениях концерна "Укроборонпром" и компании концерна "Укрспецэкспорт".
Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома", передает RegioNews.
Известно, что обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева и связанные с выполнением внешнеэкономических контрактов.
Сотрудниками СБУ проводятся обыски в помещениях концерна и компании-спецэкспортера "Укрспецэкспорт", которая является участником концерна. Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева", - говорится в сообщении.
В "Укроборонпроме" рассказали, что обеспечивают максимальное содействие правоохранителям и предоставляют следователям всю информацию и документы.
Также пресс-служба сообщила, что концерн и компания-спецэкспортер работают в штатном режиме.
Напомним, экс-глава Херсонской ОГА Юрий Гусев назначен гендиректором Укроборонпрома, соответствующий указ подписал президент.
Он заявил, что "Укроборонпром" прекратит существование уже в следующем году.