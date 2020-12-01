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01 декабря 2020, 17:54 3

В Украине продали десятый спиртзавод: победитель аукциона заплатил на гривну больше конкурента

01 декабря 2020, 17:54 3
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В торгах приняли участие 4 участника, а стартовую цену повысили на 23,6 млн грн - со стартовых 31,3 млн грн до 55 млн и 1 грн
В торгах приняли участие 4 участника, а стартовую цену повысили на 23,6 млн грн - со стартовых 31,3 млн грн до 55 млн и 1 грн
Фото из открытых источников
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Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе 10-й завод "Укрспирта" - Хоростивское МПД (Тернопольская область) за 55 млн и 1 грн, при этом предложение компании-победителя лишь на 1 гривну превысило предложение конкурента.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на сайт приватизации Фонда.

Отмечается, что в торгах приняли участие 4 участника, а стартовую цену повысили на 23,6 млн грн - со стартовых 31,3 млн грн до 55 млн и 1 грн.

"Хоростивское МПД расположено в Гусятинском районе Тернопольской области в г. Хоростков и состоит из 653 наименований зданий, оборудования, движимого и другого имущества. Будущий владелец этого объекта получит также возможность участия в новом рынке производства спирта", - говорится в сообщении.

Как сообщается в системе Prozorro.Продажи, победителем аукциона стала ООО "Вест Вэй", которая предложила 55 000 001 грн, ее главный конкурент, ООО "Транс-Н" - на 1 гривну меньше (55 млн грн).

По данным портала Youcontrol, конечным бенефициаром компании "Вест Вэй", зарегистрированной в Львове, указанный житель Львовской области Владимир Каинский.

Напомним, на днях Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Лужанское МПД за 21 млн грн - цена выросла в 2,4 раза.

приватизация Украина Львов Укрспирт спиртзавод
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