В Украине продали десятый спиртзавод: победитель аукциона заплатил на гривну больше конкурента

В торгах приняли участие 4 участника, а стартовую цену повысили на 23,6 млн грн - со стартовых 31,3 млн грн до 55 млн и 1 грн

В торгах приняли участие 4 участника, а стартовую цену повысили на 23,6 млн грн - со стартовых 31,3 млн грн до 55 млн и 1 грн

Фото из открытых источников

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе 10-й завод "Укрспирта" - Хоростивское МПД (Тернопольская область) за 55 млн и 1 грн, при этом предложение компании-победителя лишь на 1 гривну превысило предложение конкурента.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на сайт приватизации Фонда. Отмечается, что в торгах приняли участие 4 участника, а стартовую цену повысили на 23,6 млн грн - со стартовых 31,3 млн грн до 55 млн и 1 грн. "Хоростивское МПД расположено в Гусятинском районе Тернопольской области в г. Хоростков и состоит из 653 наименований зданий, оборудования, движимого и другого имущества. Будущий владелец этого объекта получит также возможность участия в новом рынке производства спирта", - говорится в сообщении. Как сообщается в системе Prozorro.Продажи, победителем аукциона стала ООО "Вест Вэй", которая предложила 55 000 001 грн, ее главный конкурент, ООО "Транс-Н" - на 1 гривну меньше (55 млн грн). По данным портала Youcontrol, конечным бенефициаром компании "Вест Вэй", зарегистрированной в Львове, указанный житель Львовской области Владимир Каинский. Напомним, на днях Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Лужанское МПД за 21 млн грн - цена выросла в 2,4 раза.

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