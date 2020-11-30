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30 ноября 2020, 14:57 5

Фонд госимущества продал еще один завод "Укрспирта"

30 ноября 2020, 14:57 5
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Фото из открытых источников
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Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Лужанское МПД за 21 млн грн - цена выросла в 2,4 раза.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Фонда.

"Стартовая цена аукциона составляла 8,6 млн грн, таким образом, благодаря прозрачным конкурентным торгам, цена выросла в 2,4 раза", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что победителем стал один из трех участников открытых торгов, который сделал самое высокое начальное ценовое предложение и удерживал лидерство по размеру ставок в течение всего аукциона.

Добавляется, что Лужанское МПД находится в Черновицкой области и содержит 920 наименований зданий, оборудования, движимого и другого имущества.

Напомним, 12 ноября Фонд государственного имущества продал на приватизационном аукционе Мариливское место деятельности и хранения спирта, объект находится в Тернопольской области.

приватизация Украина аукцион Укрспирт продажа
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