Фонд госимущества продал еще один завод "Укрспирта"

Он ушел с молотка за 21 миллион

Он ушел с молотка за 21 миллион

Фото из открытых источников

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Лужанское МПД за 21 млн грн - цена выросла в 2,4 раза.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Фонда.

"Стартовая цена аукциона составляла 8,6 млн грн, таким образом, благодаря прозрачным конкурентным торгам, цена выросла в 2,4 раза", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что победителем стал один из трех участников открытых торгов, который сделал самое высокое начальное ценовое предложение и удерживал лидерство по размеру ставок в течение всего аукциона.

Добавляется, что Лужанское МПД находится в Черновицкой области и содержит 920 наименований зданий, оборудования, движимого и другого имущества.

Напомним, 12 ноября Фонд государственного имущества продал на приватизационном аукционе Мариливское место деятельности и хранения спирта, объект находится в Тернопольской области.