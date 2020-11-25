В Киеве задержали преступников, которые хотели похитить влиятельного харьковчанина

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения

Фото: Нацполиция

В Харьковской области правоохранители получили информацию о возможном похищении влиятельного лица цыганской народности для дальнейшего выкупа за его возвращение. В ходе проверки, информация подтвердилась и были установлены личности злоумышленников.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленниками оказались двое уроженцев другого государства - 22 и 28 лет, которые в настоящее время проживают на территории Киевской области. Оба уже имеют за плечами криминальный опыт - ранее были осуждены за кражи, грабежи и разбои.

Они спланировали похищение человека на территории Харькова и намеревались получить от родственников 100 000 долларов выкупа.

Для реализации своего плана фигуранты искали исполнителя, который и должен был похитить человека и удерживать его в одном из домов в 30 километрах от Харькова.

Чтобы помешать преступным намерениям злоумышленников, проведена полицейская спецоперация.

Правоохранители инсценировали похищение, а "исполнитель" предоставил подтверждающие доказательства заказчикам. Сразу после этого фигуранты позвонили родственникам потерпевшего с требованием уплаты 100 000 долларов выкупа", - сообщили в полиции.

Злоумышленников полицейские при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали в Киеве.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине начальница почты присвоила четверть миллиона гривен.