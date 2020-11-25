15:04  25 ноября
Правительство согласовало увольнение Алексея Петрова с должности главы Закарпатской ОГА
12:58  25 ноября
Стало известно, сколько столичных школ и детсадов закрыли на карантин
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2020, 12:56 975

В Киеве задержали преступников, которые хотели похитить влиятельного харьковчанина

25 ноября 2020, 12:56 975
Читайте також українською мовою
Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения
Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области правоохранители получили информацию о возможном похищении влиятельного лица цыганской народности для дальнейшего выкупа за его возвращение. В ходе проверки, информация подтвердилась и были установлены личности злоумышленников.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленниками оказались двое уроженцев другого государства - 22 и 28 лет, которые в настоящее время проживают на территории Киевской области. Оба уже имеют за плечами криминальный опыт - ранее были осуждены за кражи, грабежи и разбои.

Они спланировали похищение человека на территории Харькова и намеревались получить от родственников 100 000 долларов выкупа.

Для реализации своего плана фигуранты искали исполнителя, который и должен был похитить человека и удерживать его в одном из домов в 30 километрах от Харькова.

Чтобы помешать преступным намерениям злоумышленников, проведена полицейская спецоперация.

Правоохранители инсценировали похищение, а "исполнитель" предоставил подтверждающие доказательства заказчикам. Сразу после этого фигуранты позвонили родственникам потерпевшего с требованием уплаты 100 000 долларов выкупа", - сообщили в полиции.

Злоумышленников полицейские при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали в Киеве.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине начальница почты присвоила четверть миллиона гривен.

Киев преступление кража полиция Харьков
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Адвокат Голика подумала, что ее клиент – преступник. Поэтому решила надавить на СМИ
Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »