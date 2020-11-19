Из-за "черных" рубок леса в этом году Украина потеряла четверть миллиарда гривен

Наибольшие убытки из-за этого – 37 млн грн – в Винницкой области

Наибольшие убытки из-за этого – 37 млн грн – в Винницкой области

Фото из открытых источников

Вследствие вырубки леса окружающей среде в течение 10 месяцев 2020 года нанесено 234,4 млн грн убытков. За это время Госэкоинспекцией составлено 2234 протокола об админнарушениях на сумму более 816 тыс. грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Украины.

За 10 месяцев этого года за незаконную вырубку леса рассчитано 234,4 миллиона гривен убытков. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции (ГЭИ).

Наибольший ущерб нанесен вырубкой деревьев в Винницкой области — свыше 37 миллионов гривен, — проинформировал председатель ГЭИ Андрей Малеваный.

Малеваный подчеркнул, что сумма убытков рассчитана только за официально зафиксированные вырубки. Очень много случаев уничтожения леса сегодня скрывается от ГЭИ лесхозами.

Реальная цифра ущерба — значительно выше. Сегодня колоссальные масштабы вырубок скрываются лесхозами. Во время санитарной рубки лесники нередко удаляют здоровые деревья, маркируют, как дрова, и официально продают за копейки. А настоящая сумма идет в карманы работников лесхоза, — пояснил Андрей Малеваный.

Для того, чтобы "черные лесорубы” прекратили нарушать природоохранное законодательство и рубить деревья, необходимо утвердить высшие штрафы и новые таксы для расчета ущерба, считают в ГЭИ.

"Сегодня нарушитель обязан оплатить всего 42 гривны за незаконное удаление дерева диаметром до 10 сантиметров. Таксы, по которым рассчитывается размер ущерба, устарели", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что остаются мизерными и суммы штрафов за вырубку леса — это 510-1020 грн. Чтобы предостеречь потенциальных нарушителей от противоправных действий, санкции необходимо пересматривать.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине полицейские раскрыли "схему" по незаконной вырубке лесов.