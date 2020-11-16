Стало известно, как Рада планирует решать кризис с КСУ

Скорее всего, Рада пойдет более "мягким" сценарием. Вариант, который предложил президент, депутаты "Слуги народа" публично называют "радикальным"

Скорее всего, Рада пойдет более "мягким" сценарием. Вариант, который предложил президент, депутаты "Слуги народа" публично называют "радикальным"

Фото из открытых источников

В Раде сейчас много законопроектов, касающиеся декларирования и работы Конституционного суда Украины. Президент Владимир Зеленский предложил заменить всех судей КСУ и признать их решение от 27 октября юридически "ничтожным".

Об этом сообщил народный депутат от СН Александр Качура, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Скорее всего, Рада пойдет более "мягкому" сценарию. Вариант, который предложил президент, депутаты "Слуги народа" публично называют "радикальным".

"Есть радикальный путь решения этого вопроса - это президентский законопроект. Лично я не сторонник такой идеи, считаю ее очень рискованной. Есть более либеральный способ. Вместе с Дмитрием Разумковым был наработан законопроект, который восстанавливает антикоррупционную инфраструктуру", - сказал Качур.

Однако, он предположил, что парламент может пойти и на политическое решение о роспуске КС.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко считает, что по первому вопросу об антикоррупционном законодательстве, скорее всего, будет одобрен законопроект Дмитрия Разумкова в первом чтении.

"По второму направлению сейчас есть в планах несколько моментов. Мы не будем списывать со счетов, что часть судей КС уйдет в отставку. Но также рассматриваем как один из основных сценариев доукомплектацию вакантных должностей", - сказала Янченко.

Напомним, 13 ноября в Раде объявили новый конкурс на должность судьи КСУ.