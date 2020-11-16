Стало известно, как Рада планирует решать кризис с КСУ
В Раде сейчас много законопроектов, касающиеся декларирования и работы Конституционного суда Украины. Президент Владимир Зеленский предложил заменить всех судей КСУ и признать их решение от 27 октября юридически "ничтожным".
Об этом сообщил народный депутат от СН Александр Качура, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
Скорее всего, Рада пойдет более "мягкому" сценарию. Вариант, который предложил президент, депутаты "Слуги народа" публично называют "радикальным".
"Есть радикальный путь решения этого вопроса - это президентский законопроект. Лично я не сторонник такой идеи, считаю ее очень рискованной. Есть более либеральный способ. Вместе с Дмитрием Разумковым был наработан законопроект, который восстанавливает антикоррупционную инфраструктуру", - сказал Качур.
Однако, он предположил, что парламент может пойти и на политическое решение о роспуске КС.
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко считает, что по первому вопросу об антикоррупционном законодательстве, скорее всего, будет одобрен законопроект Дмитрия Разумкова в первом чтении.
"По второму направлению сейчас есть в планах несколько моментов. Мы не будем списывать со счетов, что часть судей КС уйдет в отставку. Но также рассматриваем как один из основных сценариев доукомплектацию вакантных должностей", - сказала Янченко.
Напомним, 13 ноября в Раде объявили новый конкурс на должность судьи КСУ.