В "Эпицентре" решили соблюдать карантин выходного дня: будут работать онлайн

Онлайн заказы будут выдаваться в Центрах выдачи заказов

Онлайн заказы будут выдаваться в Центрах выдачи заказов

Фото: из открытых источников

На время действия карантина выходного дня сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" приняла решение не открывать свои магазины.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении сети "Эпицентр" в Facebook.

На время действия карантина выходного дня сеть "Эпицентр" будет работать исключительно в онлайн режиме и выдавать товары в Центрах выдачи заказов торговых центров", - сказно в сообщении.

Как отмечают в компании, в то же время, в будни время посещения торговых центров сети будет продлено до 24:00 и они будут работать до последнего покупателя.

Напомним, ранее "Эпицентр" выпустил в соцсетях сообщение, в котором говорилось о готовности продолжить работу магазинов на выходных несмотря на решение правительства о введении карантина выходного дня.

Степанов возмутился их заявлением относительно карантина выходного дня. Он призвал правительство на это отреагировать.