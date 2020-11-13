В "Эпицентре" решили соблюдать карантин выходного дня: будут работать онлайн
На время действия карантина выходного дня сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" приняла решение не открывать свои магазины.
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении сети "Эпицентр" в Facebook.
На время действия карантина выходного дня сеть "Эпицентр" будет работать исключительно в онлайн режиме и выдавать товары в Центрах выдачи заказов торговых центров", - сказно в сообщении.
Как отмечают в компании, в то же время, в будни время посещения торговых центров сети будет продлено до 24:00 и они будут работать до последнего покупателя.
Напомним, ранее "Эпицентр" выпустил в соцсетях сообщение, в котором говорилось о готовности продолжить работу магазинов на выходных несмотря на решение правительства о введении карантина выходного дня.
Степанов возмутился их заявлением относительно карантина выходного дня. Он призвал правительство на это отреагировать.