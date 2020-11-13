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13 ноября 2020, 09:41 7

В "Эпицентре" решили соблюдать карантин выходного дня: будут работать онлайн

13 ноября 2020, 09:41 7
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Онлайн заказы будут выдаваться в Центрах выдачи заказов
Онлайн заказы будут выдаваться в Центрах выдачи заказов
Фото: из открытых источников
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На время действия карантина выходного дня сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" приняла решение не открывать свои магазины.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении сети "Эпицентр" в Facebook.

На время действия карантина выходного дня сеть "Эпицентр" будет работать исключительно в онлайн режиме и выдавать товары в Центрах выдачи заказов торговых центров", - сказно в сообщении.

Как отмечают в компании, в то же время, в будни время посещения торговых центров сети будет продлено до 24:00 и они будут работать до последнего покупателя.

Напомним, ранее "Эпицентр" выпустил в соцсетях сообщение, в котором говорилось о готовности продолжить работу магазинов на выходных несмотря на решение правительства о введении карантина выходного дня.

Степанов возмутился их заявлением относительно карантина выходного дня. Он призвал правительство на это отреагировать.

карантин торговля магазин Эпицентр онлайн
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