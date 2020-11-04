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04 листопада 2020, 18:43 14

Антимонопольний комітет оштрафував "Ощадбанк" на понад мільйон

04 листопада 2020, 18:43 14
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АМКУ звинувачує банк у ненаданні інформації на вимогу Комітету і вчасно
АМКУ звинувачує банк у ненаданні інформації на вимогу Комітету і вчасно
Фото з відкритих джерел
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Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України схвалила рішення відносно ПАТ «Державний ощадний банк України» за вчинення порушення у вигляді неподання інформації на вимогу державного уповноваженого Комітету у встановлений ним строк: накласти штраф у розмірі 1 057 865 гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на АМКУ.

Зазначається, що Антимонопольний комітет проводив розслідування дотримання вимог законодавства при набутті ПАТ "Державний ощадний банк України" у власність активів, які мають ознаки єдиного майнового комплексу, шляхом стягнення звернення на заставне майно.

Для збору доказів та доведення або спростування ознак порушення АМКУ вимагав інформацію від "Ощадбанку" і отримав відмову.

Відмова ПАТ "Державний ощадний банк України" у наданні інформації на вимогу Комітету призвела до неможливості встановлення дійсних обставин та завершення розслідування. Тобто, це призвело до неможливості виконання Комітетом покладених на нього обов’язків, - повідомляє АМКУ.

В АМКУ вважають, що створення ПАТ "Державний ощадний банк України" такої ситуації може свідчити про намір приховування інформації, яка могла довести наявність в діях банку ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Зважаючи на те, що органи державної влади повинні жорстко реагувати на приховування суб'єктами господарювання інформації, яка є надважливою для виконання покладених на них функцій, Комітет прийняв рішення про визнання вчинення ПАТ "Державний ощадний банк України" порушення та накладення штрафу.

Нагадаємо, раніше АМКУ виявив мільйонні махінації на тендерах "Укрзалізниці".

закон економіка АМКУ Ощадбанк штраф
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