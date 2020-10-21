Кабмин создал рабочую группу для выполнения требований МВФ

Председателем группы станет правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца

Председателем группы станет правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца

Фото: Спільне

Правительство Украины создало межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Министерства финансов Украины.

Как пояснили в пресс-службе, рабочая группа - это временный консультативно-совещательный орган Кабинета министров, который образован с целью выполнения обязательств украинской стороны в рамках программы "Стенд-бай".

В состав группы со стороны Минфина также войдут заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, на которого возложены обязанности заместителя председателя группы, советник министра финансов Юлия Пашко, а также начальник отдела сотрудничества с МВФ управления международного сотрудничества Министерства финансов Дмитрий Манцуров - секретарь рабочей группы.

Напомним, сегодня же правительство одобрило постановления Верховной Рады о пересмотре границ семи городов Украины.