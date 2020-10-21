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21 октября 2020, 18:54 5

Кабмин создал рабочую группу для выполнения требований МВФ

21 октября 2020, 18:54 5
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Председателем группы станет правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца
Фото: Спільне
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Правительство Украины создало межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Министерства финансов Украины.

Как пояснили в пресс-службе, рабочая группа - это временный консультативно-совещательный орган Кабинета министров, который образован с целью выполнения обязательств украинской стороны в рамках программы "Стенд-бай".

В состав группы со стороны Минфина также войдут заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, на которого возложены обязанности заместителя председателя группы, советник министра финансов Юлия Пашко, а также начальник отдела сотрудничества с МВФ управления международного сотрудничества Министерства финансов Дмитрий Манцуров - секретарь рабочей группы.

Напомним, сегодня же правительство одобрило постановления Верховной Рады о пересмотре границ семи городов Украины.

Украина МВФ контроль кредит Минфин Кабмин
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