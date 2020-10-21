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21 жовтня 2020, 18:54 5

Кабмін створив робочу групу для виконання вимог МВФ

21 жовтня 2020, 18:54 5
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Головою групи стане урядовий уповноважений з питань управління держборгом Юрій Буца
Головою групи стане урядовий уповноважений з питань управління держборгом Юрій Буца
Фото: Спільне
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Уряд України створив міжвідомчу робочу групу з питань координації переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Як пояснили у пресслужбі, робоча група - це тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів, який утворений з метою виконання зобов’язань української сторони в рамках програми "Стенд-бай".

До складу групи зі сторони Мінфіну також увійдуть заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, на якого покладені обов’язки заступника голови групи, радниця міністра фінансів Юлія Пашко, а також начальник відділу співробітництва з МВФ управління міжнародного співробітництва Міністерства фінансів Дмитро Манцуров - секретар робочої групи.

Нагадаємо, сьогодні ж уряд схвалив постанови Верховної Ради про перегляд меж семи міст України.

Україна МВФ контроль кредит Мінфин Кабмін
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