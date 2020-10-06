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06 октября 2020, 10:06 9

В Киеве во время пожара погиб ребенок, за возможный поджог квартиры задержан отец

06 октября 2020, 10:06 9
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Отец ребенка отказывался открывать дверь стражам порядка
Отец ребенка отказывался открывать дверь стражам порядка
Фото: Киев оперативный
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Столичные спасатели обнаружили в одной из киевских квартир тело ребенка в возрасте около 6 лет после того, как загисили пожар в помещении. Ребенок умер, задохнувшись дымом.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Киева.

Тело 6-летнего мальчика обнаружили в одной из квартир на проспекте Правды после пожара. Кроме этого в помещении находился 35-летний отец погибшего мальчика, который неадекватно себя вел и отказывался открывать дверь спасателям и правоохранителям. Его задержали. Сейчас с ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства смерти малолетнего киевлянина устанавливает полиция. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, как сообщает "Киев оперативный", 35-летний отец забрал ребенка в гости. Мама пришла забирать мальчика, но отец ее не пустил в квартиру. Он запустил угарного газа в квартиру и поджег кровать ребенка. Отец оказался бывшим военным.

Ранее сообщалось, что в Киевской области задержали мужчину, который из охотничьего ружья тяжело ранил женщину.

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