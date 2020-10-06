У Мінфіні оцінили щорічні збитки від стихійних лих в Україні

Матеріальні втрати не мають кореляції з кількістю надзвичайних ситуацій

Матеріальні втрати не мають кореляції з кількістю надзвичайних ситуацій

Фото: ДСНС

Упродовж останніх десяти років в Україні щороку реєструється 170 - 190 надзвичайних ситуацій, збитки від яких в середньому становлять близько 580 млн грн на рік.

Про це повідомляється в документі Міністерства фінансів "Інформація про фіскальні ризики та їх вплив на показники державного бюджету в 2021 році", передає RegioNews.

Зокрема, мінімальна сума збитків від стихійних лих була зафіксована у 2011 році, а саме 102,75 млн грн, максимальна - у 2019 році, тоді бюджент поніс збитків на 1625,8 млн грн.

Так, у 2019 році Україна зазнала збитків на суму понад 1625,8 млн грн, що в 3,3 рази більше ніж у 2018 році.

Аналіз небезпек і загроз техногенного та природного характеру, виникнення надзвичайних ситуацій свідчить, що за останні 10 років тенденцій до їх збільшення або зменшення не спостерігається", - йдеться в документі.

У Мінфіні зазначили, що в основному найбільших збитків завдають повені та пожежі в природних екосистемах.

Прогноз основної тенденції показує, що у 2020 році можливе виникнення 130 - 145 НС”, - повідомляють в міністерстві фінансів.

Нагадаємо, Кабмін розпорядився підрахувати збитки від пожеж в Луганській області, розрахунки по ліквідації наслідків має підготувати Луганська ОДА.