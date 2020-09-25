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25 сентября 2020, 11:39 8

Во Львов с рабочим визитом приехал премьер-министр Денис Шмыгаль

25 сентября 2020, 11:39 8
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Он посетит "Львовскую политехнику"
Он посетит "Львовскую политехнику"
Фото: из открытых источников
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В пятницу, 25 сентября, во Львов с рабочим визитом приехал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он посетит национальный университет "Львовская политехника" и примет участие в торжественном представлении двух уникальных реконструированных памятников - Актового зала и зала Юлиана Захариевича.

Как передает RegioNews, об этом Шмыгаль написал в Telegram-канал.

Утро рабочей пятницы начинаем во Львове. Заеду в родную alma mater, Львовскую политехнику, где сегодня представят отреставрированные памятники архитектуры мирового уровня", - написал глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что планирует принять участие в открытии стартап-конкурса для талантливых специалистов ІТ-сектора и посетить Национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

Ранее сообщалось, что в четверг, 24 сентября, началась двухдневная рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Закарпатской области.

Львов министр премьер работа Денис Шмыгаль
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