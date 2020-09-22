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22 сентября 2020, 16:36 5

В Кривом Роге шахтеры после переговоров вернулись под землю

22 сентября 2020, 16:36 5
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Они не смогли договориться с руководством комбината
Они не смогли договориться с руководством комбината
Фото: из открытых источников
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В Кривом Роге переговоры между шахтерами и администрацией Криворожского железорудного комбината длились всего 5 минут, после чего шахтеры снова вернулись под землю.

Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец, передает RegioNews.

Сегодняшние переговоры между администрацией КЖРК и протестующими шахт "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская" завершились через 5 минут после начала. Шахтеры озвучили свои компромиссные требования - повышение заработной платы на 30%. Не получив положительного ответа от представителей руководства комбината, горняки вернулись в шахту", - написал Волынец.

Он обвинил администрацию предприятия в попытках физического истощения шахтеров, "чтобы вынудить их выехать на поверхность и начать работу шахт".

По словам Волынца, горняки, которые сейчас находятся на поверхности, уже договариваются снова вернуться под землю.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге уже 20 сутки под землей бастуют 149 шахтеров.

шахтеры переговоры протест Кривой Рог
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