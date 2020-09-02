Рада поддержала законопроект об электронных трудовых книжках
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №3623 о внесении изменений в некоторые законы, касающиеся учета трудовой деятельности работников в электронной форме.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Цензор.net.
Законопроект предлагает установить 5-летний переходной период от бумажных трудовых книжек к электронным, что позволит в будущем автоматически начислять пенсии гражданам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение этого периода используется как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности работников из государственного реестра.
Также согласно законопроекту, после внесения сведений о трудовой деятельности работников в государственный реестр, работодатель должен выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под подпись.
Законопроект предлагает ввести возможность автоматического назначения пенсий (без личного обращения лица) с сохранением за ним права отсрочки выхода на пенсию.
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