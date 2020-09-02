Рада поддержала законопроект об электронных трудовых книжках

"За" проголосовало 283 народных депутата

"За" проголосовало 283 народных депутата

Фото: из открытых источников

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №3623 о внесении изменений в некоторые законы, касающиеся учета трудовой деятельности работников в электронной форме.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Цензор.net.

Законопроект предлагает установить 5-летний переходной период от бумажных трудовых книжек к электронным, что позволит в будущем автоматически начислять пенсии гражданам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение этого периода используется как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности работников из государственного реестра.

Также согласно законопроекту, после внесения сведений о трудовой деятельности работников в государственный реестр, работодатель должен выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под подпись.

Законопроект предлагает ввести возможность автоматического назначения пенсий (без личного обращения лица) с сохранением за ним права отсрочки выхода на пенсию.

Ранее сообщалось, что в Раде объяснили, как борются с безработицей в Украине.