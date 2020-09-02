15:05  02 вересня
НБУ виведе з обігу монети номіналом 25 копійок та банкноти, випущені до 2003 року
10:30  02 вересня
Власники "євроблях" вийшли на протест під Радою
08:19  02 вересня
Ситуація на Донбасі: в ООС зафіксували 3 порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2020, 14:42 6

Рада підтримала законопроєкт про електронні трудові книжки

02 вересня 2020, 14:42 6
Читайте также на русском языке
"За" проголосувало 283 народних депутата
"За" проголосувало 283 народних депутата
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №3623 про внесення змін в деякі закони, що стосуються обліку трудової діяльності працівників в електронній формі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Цензор.net.

Законопроєкт пропонує встановити 5-річний перехідний період від паперових трудових книжок до електронних, що дозволить в майбутньому автоматично нараховувати пенсії громадянам", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що протягом цього періоду використовується як паперова трудова книжка, так і електронна форма вже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність працівників з державного реєстру.

Також відповідно до законопроєкту, після внесення відомостей про трудову діяльність працівників у державний реєстр, роботодавець повинен видати оригінал паперової трудової книжки йому на руки під підпис.

Законопроєкт пропонує ввести можливість автоматичного призначення пенсій (без особистого звернення особи) із збереженням за ним права відстрочки виходу на пенсію.

Раніше повідомлялося, що у Раді пояснили, як борються з безробіттям в Україні.

ВР законопроєкт працевлаштування Трудовий кодекс Трудова книжка
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Зелені кандидати": кого "Слуга народу" відправляє в бій із старими мерами
"Коронавірусний" Надал і порожнеча. Яка головна інтрига виборів у Тернополі
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »