Рада підтримала законопроєкт про електронні трудові книжки

"За" проголосувало 283 народних депутата

"За" проголосувало 283 народних депутата

Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №3623 про внесення змін в деякі закони, що стосуються обліку трудової діяльності працівників в електронній формі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Цензор.net.

Законопроєкт пропонує встановити 5-річний перехідний період від паперових трудових книжок до електронних, що дозволить в майбутньому автоматично нараховувати пенсії громадянам", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що протягом цього періоду використовується як паперова трудова книжка, так і електронна форма вже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність працівників з державного реєстру.

Також відповідно до законопроєкту, після внесення відомостей про трудову діяльність працівників у державний реєстр, роботодавець повинен видати оригінал паперової трудової книжки йому на руки під підпис.

Законопроєкт пропонує ввести можливість автоматичного призначення пенсій (без особистого звернення особи) із збереженням за ним права відстрочки виходу на пенсію.

Раніше повідомлялося, що у Раді пояснили, як борються з безробіттям в Україні.