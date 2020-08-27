СБУ викрила чиновників "Укрзалізниці" на розкраданні майже 60 млн гривень

Вони закуповували неякісні запчастини для тепловозів

Вони закуповували неякісні запчастини для тепловозів

Фото: СБУ

Працівники Служба безпеки України затримали чиновників “Укрзалізниці” та колишніх керівників ПрАТ “Дніпропетровський тепловозоремонтний завод”, які завдали суттєвих збитків підприємству.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, чиновники організували корупційний механізм постачання та встановлення на тепловози неякісних вживаних запчастин.

До оборудки вони залучили комерційні структури, які постачали продукцію під виглядом нової. Різницю організатори виводили на рахунки фіктивних підприємств та переводили у готівку. Своїми діями вони завдали збитки Укрзалізниці на понад 58 млн”, - йдеться в повідомленні.

Після проведених експертиз було встановлено, що використання тепловозів із цими запчастинами могло призвести до виникнення аварій і травмування пасажирів та працівників залізниці.

За результатами процесуальних дій протягом серпня повідомлено про підозру 12 посадовцям керівної ланки структурних підрозділів АТ "Укрзалізниця” та 3 колишнім керівникам ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод” у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 ККУ”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" у завданні понад 100 млн грн збитків державі. Посадовці придбали габаритно-вагові комплекси за вартістю, що значно вища від ринкової.