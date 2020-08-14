Власть показала экономический прогноз Украины на 2021-2023 годы

Минэкономики прогнозирует экономический рост Украины в 2021 году

Минэкономики прогнозирует экономический рост Украины в 2021 году

Рixabay

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства представило обновленный прогноз развития Украины на 2021-2023 годы, который утвердил Кабинет министров 29 июля.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Начиная с 2021 года предполагается дальнейшее постепенное ускорение экономического роста и формирование качественной основы для устойчивого экономического развития в среднесрочной перспективе с учетом проведения основных реформ и сохранения финансовой стабильности", – прокомментировал министр развития экономики Игорь Петрашко.

Так, по базовому сценарию предполагается восстановление положительного тренда развития экономики после значительных потерь, вызванных пандемией COVID-19 в мире в 2020 году, и прогнозируется:

рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, 4,3% в 2022 году и 4,7% в 2023 году;

индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 107,3% в 2021 году, 106,2% в 2022 году и 105,3% в 2023 году;

увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников – на 12,1% в 2021 году, 6% в 2022 году и 5,1% в 2023 году;

уровень безработицы в 2021 году – 9,2%, в 2022 году – 8,5%, в 2023 году – 8%;

рост экспорта товаров и услуг на уровне 2,9% в 2021 году с последующим наращиванием темпов роста до 6,4% в 2022 году и до 8,2% в 2023 году.

По словам министра, при доработке прогноза на 2021-2023 годы были учтены и задачи по повышению минимальной заработной платы. Так, средневзвешенный уровень минимальной средневзвешенной заработной платы в 2021 года составляет 6250 грн, в 2022 году – 6700 грн, в 2023 году – 7176 грн.

"Этот документ станет базой для принятия стратегических решений органами власти. Кроме того, трехлетний прогноз позволяет сформировать среднесрочные ориентиры для бизнеса и инвесторов, что положительно отразится на постепенном росте экономики Украины. Прогнозные макропоказатели будут основой при подготовке проекта Государственного бюджета Украины на 2021 год", – уточнили в Минэкономики.

Напомним, 29 июля правительство одобрило план развития экономики на следующие три года.