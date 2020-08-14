Гендиректор "Укрпочты" попросил вывести его из наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Иначе "Укрпочта" не получит миллионы евро инвестиций

Иначе "Укрпочта" не получит миллионы евро инвестиций

Фото: 112 Украина

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский написал заявление с просьбой вывести его из состава наблюдательного совета "Укроборонпрома" в связи со служебной необходимостью.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Чуть меньше года назад, я был назначен президентом в наблюдательный совет ГК Укроборонпром. Члены НС не получают зарплату, но получили возможность помочь этой стратегической компании выйти из того состояния, в котором она оказалась. Впереди еще огромный и долгий путь вперед и в текущем формате компания точно не может эффективно развиваться, но я очень надеюсь, что этот путь будет пройден. Мой же путь в НР подходит к концу", - отметил Смелянский.

Он объяснил свое решение тем, что "Укрпочта" в ближайшее время подпишет инвестиционное соглашение на миллионы евро с ведущими международными финансовыми институтами.

По их правилам - они не могут это делать с лицами, вовлеченными в оборонную отрасль. Поэтому сегодня я попросил президента Украины вывести меня из состава наблюдательного совета", - добавил Смелянский.

Привет! Чтобы потом не было #измена, хочу чтобы все это услышали от меня. Чуть менее года назад, я был назначен... Опубликовано Igor Smelyansky Пятница, 14 августа 2020 г.

Напомним, 29 июля Айварас Абромавичус сообщил, что может уйти с поста гендиректора "Укроборонпрома".