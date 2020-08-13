Президент подписал закон о привлечении инвестиций: что он предусматривает

Документ расширяет перечень финансовых инструментов

Документ расширяет перечень финансовых инструментов

Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрение новых финансовых инструментов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прес-службу главы государства.

"Этот документ устраняет ряд проблем, которые мешали полноценному функционированию и дальнейшему развитию рынков капитала в Украине. Ведь развитие рынков капитала, что полноценно функционируют, является крайне важной для роста украинской экономики", -- отмечает прессслужба.

Кроме того, Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом предусмотрено согласование украинского законодательства с нормами ЕС в сфере финансовых услуг, корпоративного управления и деятельности компаний.

Подписанный президентом закон излагает в новой редакции законы "О ценных бумагах и фондовом рынке" (новое название – закон Украины "О рынках капитала и организованные товарные рынки") и "О товарной бирже" (новое название – Закон Украины "О товарных биржах"), а также вносит соответствующие изменения в Гражданского, Хозяйственного и Уголовного кодексов, Кодекса из процедур банкротства и ряда законодательных актов.

Таким образом, комплексно регулируются вопросы функционирования рынков деривативных (производных) финансовых инструментов, рынков капитала и организованных товарных рынков, а также развития их инфраструктуры.

Этот закон унифицирует подход к организации торговли активами на товарных рынках с целью обеспечения прозрачности цен, которые формируются на таких рынках, и предотвращения манипулирования на них.

Документ расширяет перечень финансовых инструментов путем отнесения инструментов денежного рынка к финансовым инструментам, а также введение новых видов ценных бумаг – депозитных сертификатов банка, зеленых облигаций, опционных сертификатов, депозитарных расписок и т. п.

В законе предусмотрено урегулирование отношений, возникающих во время размещения и обращения ценных бумаг, заключение и исполнение деривативных контрактов и сделок с ними.

Обеспечивается защита прав владельцев облигаций, в частности путем предсказания института собрания владельцев облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций, согласно лучших мировых практик.

Также документ содержит перечень и описание видов профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках, описание требований, предъявляемых к профессиональным участникам и к их деятельности, в частности обязанностей перед клиентами.

Закон направлен на внедрение на рынках капитала Украины передовой международной практики, в частности последних законодательных изменений в Европейском Союзе и рекомендаций Международной ассоциации свопов и деривативов.

Этот закон, как отмечается, будет способствовать эффективному развитию рынков производных финансовых инструментов; развитии торговой инфраструктуры; расширению спектра финансовых услуг; повышению эффективности и надежности функционирования рынков капитала, развития рынка корпоративных облигаций и созданию условий для обеспечения эффективной защиты прав владельцев облигаций.

Это, в свою очередь, будет способствовать увеличению инвестиции в экономику, в частности через повышение доверия внутренних и зарубежных инвесторов в результате внедрения цивилизованных и унифицированных правил на организованном рынке.

Напомним, в мае сообщалось, что в Украине в ближайшее время создадут инвестиционный офис.