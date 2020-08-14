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14 серпня 2020, 15:03 7

Гендиректор "Укрпошти" попросив вивести його з наглядової ради "Укроборонпрому"

14 серпня 2020, 15:03 7
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Фото: 112 Україна
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Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський написав заяву із проханням вивести його зі складу наглядової ради "Укроборонпрому" у зв'язку із службовою необхідністю.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Трохи менше року тому, я був призначений президентом в наглядовою раду ДК Укроборонпром. Члени НР не отримують зарплату, але отримали можливість допомогти цій стратегічної компанії вийти з того стану, в якому вона опинилася. Попереду ще величезний і довгий шлях вперед і в поточному форматі компанія точно не може ефективно розвиватись, але я дуже сподіваюся, що цей шлях буде пройдений. Мій же шлях в НР добігає кінця", - зазначив Смілянський.

Він пояснив своє рішення тим, що Укрпошта найближчим часом підпише інвестиційну угоду на мільйони євро з провідними міжнародними фінансовими інститутами.

За їхніми правилами - вони не можуть це робити з особами, залученими в оборонну галузь. Тому сьогодні я попросив президента України вивести мене зі складу наглядової ради", - додав Смілянський.

Привет! Чтобы потом не было #зрада, хочу чтобы все это услышали от меня. Чуть менее года назад, я был назначен...

Опубліковано Igor Smelyansky Пʼятниця, 14 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 29 липня Айварас Абромавічус повідомив, що може піти з посади гендиректора "Укроборонпрому".

Укроборонпром інвестиції Укрпошта радник спостерігач Ігор Смілянський
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