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14 августа 2020, 11:02 11

Зеленский: повышение "минималки" - шаг в направлении цивилизованного уровня жизни в Украине

14 августа 2020, 11:02 11
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Повышение "минималки" будет способствовать выведению из тени зарплат украинцев
Повышение "минималки" будет способствовать выведению из тени зарплат украинцев
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тысяч грн – это первый этап. В течение 2021 года будут реализованы следующие этапы повышения, уже с июля 2021 года минимальная зарплата повысится до 6 тысяч 500 гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Уверен, что депутаты проголосуют за законопроект об увеличении минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен. Потом второй этап этой программы – увеличение с 2021 года до 6 тысяч гривен. И на протяжении 2021 года будет третья часть – мы увеличим до 6,5 тысяч гривен", – заявил он.

Зеленский уверяет, что после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

Напомним, Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа.

зарплаты бюджет президент законопроект
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