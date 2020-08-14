Зеленский: повышение "минималки" - шаг в направлении цивилизованного уровня жизни в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тысяч грн – это первый этап. В течение 2021 года будут реализованы следующие этапы повышения, уже с июля 2021 года минимальная зарплата повысится до 6 тысяч 500 гривен.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Уверен, что депутаты проголосуют за законопроект об увеличении минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен. Потом второй этап этой программы – увеличение с 2021 года до 6 тысяч гривен. И на протяжении 2021 года будет третья часть – мы увеличим до 6,5 тысяч гривен", – заявил он.
Зеленский уверяет, что после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.
Напомним, Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа.