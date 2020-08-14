Зеленский: повышение "минималки" - шаг в направлении цивилизованного уровня жизни в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Уверен, что депутаты проголосуют за законопроект об увеличении минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен. Потом второй этап этой программы – увеличение с 2021 года до 6 тысяч гривен. И на протяжении 2021 года будет третья часть – мы увеличим до 6,5 тысяч гривен", – заявил он.