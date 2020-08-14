Зеленский просит Разумкова провести заседание Рады 25 августа

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Зеленский также призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

"Уверен, что депутаты проголосуют законопроект, поданный от Президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен. Потом второй этап этой программы – увеличение с 2021 года до шести тысяч гривен. И на протяжении 2021 года будет третья часть – мы увеличим до шести с половиной тысяч гривен", – рассказал глава государства.