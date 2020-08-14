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14 серпня 2020, 11:02 11

Зеленський: підвищення "мінімалки" - крок у напрямку цивілізованого рівня життя в Україні

14 серпня 2020, 11:02 11
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Підвищення "мінімалки" сприятиме виведенню з тіні зарплат українців
Підвищення "мінімалки" сприятиме виведенню з тіні зарплат українців
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський наголосив, що збільшення з 1 вересня мінімальної заробітної плати до 5 тисяч грн – це перший етап. Впродовж 2021 року будуть реалізовані наступні етапи підвищення, вже з липня 2021 року мінімальна зарплата підвищиться до 6 тисяч 500 гривень.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Впевнений, що депутати проголосують за законопроект за збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми – збільшення з 2021 року до 6 тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина – ми збільшимо до 6,5 тисяч гривень", – заявив він.

Зеленський запевняє, що після підвищення мінімальної заробітної плати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив’язаною до мінімальної зарплати.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня.

зарплати бюджет президент законопроєкт
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