Зеленський: підвищення "мінімалки" - крок у напрямку цивілізованого рівня життя в Україні
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що збільшення з 1 вересня мінімальної заробітної плати до 5 тисяч грн – це перший етап. Впродовж 2021 року будуть реалізовані наступні етапи підвищення, вже з липня 2021 року мінімальна зарплата підвищиться до 6 тисяч 500 гривень.
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Впевнений, що депутати проголосують за законопроект за збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми – збільшення з 2021 року до 6 тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина – ми збільшимо до 6,5 тисяч гривень", – заявив він.
Зеленський запевняє, що після підвищення мінімальної заробітної плати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив’язаною до мінімальної зарплати.
Нагадаємо, Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня.