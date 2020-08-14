Зеленський: підвищення "мінімалки" - крок у напрямку цивілізованого рівня життя в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Впевнений, що депутати проголосують за законопроект за збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми – збільшення з 2021 року до 6 тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина – ми збільшимо до 6,5 тисяч гривень", – заявив він.